НПЗ "Конденсат" в Казахстане начнет перерабатывать российскую нефть

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть. Сотрудничество строят на базе официального запроса от Минэнерго РФ. По договорённости треть произведенных на заводе нефтепродуктов отправят в Россию. Об этом Аккенженов рассказал на правительственном брифинге в Астане, пишет "Интерфакс".

Завод АО "Конденсат" находится рядом с Карачаганакским месторождением. Его строили, чтобы снабжать Западно‑Казахстанскую область дизелем и бензином. В 2017 году предприятие увеличило мощность - с 650 до 850 тысяч тонн сырья в год.

Сообщалось, что в Казахстане вырос экспорт нефти - увеличились поставки по маршруту Атырау - Самара и в Китай: часть потоков переориентировали на другие маршруты.