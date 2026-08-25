В Екатеринбурге со спецназом задержали беглого осужденного из Рязани

В Екатеринбурге задержали беглого осужденного из Рязани, который скрывался от правоохранителей годами.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, три года назад мужчина самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области. Там он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглец был объявлен в розыск.

В ГУФСИН отмечают, что мужчина умело скрывался: практически не оставлял следов, не появлялся по прежним адресам и избегал мест, где его могли опознать. В какой-то момент поступила информация о его нахождении в Свердловской области.

В итоге 21 августа осужденного "взяли" в Екатеринбурге. В операции по поимке участвовали сотрудники отдела розыска и бойцы отдела специального назначения "Россы". Спецназ привлекли для обеспечения безопасности при задержании и исключения возможности сопротивления.

Напомним, в конце июня в уральской столице был задержан мужчина, находившийся в розыске более 10 лет. Все это время он жил по поддельным документам.