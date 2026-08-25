В Курске обломки украинского беспилотника попали на крышу Курского государственного университета (КГУ). Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём канале на платформе "Макс", что, по первым данным, серьезных повреждений нет. Он также уточнил, что фрагменты дрона упали еще на пяти улицах города, сейчас там работают оперативные службы.