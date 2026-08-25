В Курске упали обломки беспилотника - затронут КГУ и пять улиц
В Курске обломки украинского беспилотника попали на крышу Курского государственного университета (КГУ). Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём канале на платформе "Макс", что, по первым данным, серьезных повреждений нет. Он также уточнил, что фрагменты дрона упали еще на пяти улицах города, сейчас там работают оперативные службы.
Хинштейн рассказал и про итоги работы ПВО: за предыдущие сутки над областью сбили 128 беспилотников разных типов.
Ранее в результате ночной атаки на Ростовскую область Новошахтинский НПЗ получил повреждения и временно приостановил работу.