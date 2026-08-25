В Югре старшеклассницы избили 12-летнюю девочку и сняли это на видео

В Югре в поселке Солнечный старшеклассницы избили в квартире 12-летнюю девочку и сняли это на видео, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент, предположительно, произошел около месяца назад в квартире у совершеннолетней девушки. Пострадавшая плакала, просила остановиться, но девочки не прекращали бить ее. Удары сопровождались нецензурной бранью. В квартире, предварительно, находилось не меньше девяти человек.

По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства. Действиям участников происшествия будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.