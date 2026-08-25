НПЗ поврежден в Ростовской области в результате атаки ВСУ

Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он добавил, что предприятие временно приостановило работу.

Ранее Слюсарь в своем Telegram-канале написал, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около трех десятков БПЛА. Пострадавших нет. В Новошахтинске в результате падения обломков получили повреждены четыре частных дома. В Каменском районе произошло возгорание леса на площади 4,5 га. В Красносулинском районе загорелась сухая трава.