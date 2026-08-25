СМИ: Главу центра "ТулаДрон" арестовали за мошенничество

Главу центра развития беспилотных авиационных систем "ТулаДрон" Евгения Григорьева арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Как пишет Mash, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Центр "ТулаДрон" открыли в конце 2025 года в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". На его создание было выделено более 1 млрд рублей, из которых около 700 млн поступили из федерального бюджета, сообщил телеграм-канал.

В июле по другому делу о поставках беспилотников Минобороны арестовали топ-менеджеров "Эфко". Речь может идти о махинациях с дронами на госзакупках. Предположительно, беспилотники "тайком" покупались в Китае и выдавались за свои разработки.