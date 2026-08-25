Трамп представил план санкционного давления на Иран

После длительных раздумий администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стратегию санкционного давления на Иран. Как и ожидаось, акцент сделан на вторичных ограничениях для контрагентов Тегерана.

Экспертное сообщество в США встретило инициативу с сомнением: ключевые игроки, включая Китай и страны Европы, вряд ли пойдут на разрыв связей с Ираном. А опыт показывает, что включение сотен китайских компаний в санкционные списки за последний год не принесло ощутимых результатов.

Вашингтон может переключить внимание на монархии Персидского залива, через которые Иран получает валюту. Но подобное давление может лишь ускорить отказ ближневосточных стран от расчетов в американской валюте, что противоречит интересам самих США.

На фоне невозможности военного решения и весьма вероятного перехода контроля над конгрессом к демократам после ноябрьских выборов Трамп оказывается в ловушке. "Результат может оказаться не совсем тот, на который рассчитывает команда Трампа", - пишет американист Малек Дудаков.

На прошлой неделе Трамп объявил "сокрушительную" экономическую изоляцию Ирана. Он надеется задушить иранскую экономику.

Иран заявляет, что готов к любым новым санкциям. Они ожидались, и Тегеран уже разработал двухлетний план на случай их введения. Так что новая "провальная попытка" ничего не даст, подчеркнул глава иранского минфина Али Маданизаде.