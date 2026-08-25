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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На 1 800 рублей больше: Соцфонд отчитался о росте пенсий в 2026 году

Средняя пенсия неработающих россиян в июле 2026 года почти дошла до 26 тысяч рублей. По данным Социального фонда России, которые изучило РИА Новости, за год выплаты прибавили примерно 1 800 рублей.

Конкретно на 1 июля 2026 года средний размер пенсии составил 25 834 рубля. Годом раньше, в июле 2025‑го, пенсионеры получали около 23 999 рублей.

При этом в разных регионах суммы сильно отличаются. Самые высокие пенсии в июле 2026 года - в Чукотском автономном округе: там неработающие пенсионеры в среднем получают 43 965 рублей.

Ранее сообщалось, что по данным Банка России, каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку во втором полугодии 2025 года, погасит кредит уже после выхода на пенсию: около 178 тысяч россиян, взявших жилищный кредит в прошлом году, будут выплачивать его до 70-75 лет - это связано с популярностью ипотеки на 25-30 лет. 

Теги: пенсии, выплаты, рубли


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