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Армия и ВПК В России Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин принял участие в открытии уникального реабилитационного центра для ветеранов СВО в Подмосковье

В медицинском учреждении, объединяющем передовые методы и технологии восстановления, включая нейромодуляцию и электромиостимуляцию с биологической обратной связью, получать помощь смогут ветераны со всей России. По поручению Президента РФ до конца следующего года в стране откроют 10 центров комплексной реабилитации ФМБА России, в том числе в Астраханской области.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Это важное решение, которое сделает необходимую помощь более доступной для наших бойцов и их семей», – уверен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин – председатель Комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Он отметил, что восстановление защитников Отечества – важный шаг к их возвращению в полноценную гражданскую жизнь, о чем ранее говорил глава государства, подчёркивая необходимость тесного взаимодействия военной и гражданской медицины.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Сегодня в стране такую помощь оказывают более 1300 медицинских организаций, а флагманом по ряду направлений выступает ФМБА России. В Астраханской области есть успешный опыт этой работы: по линии НМИЦ оториноларингологии ФМБА, отделение которого открыто в Астрахани, высокотехнологичную помощь уже получили десятки ветеранов СВО.

Теги: игорь бабушкин, реабилитационный центр, участники сво


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