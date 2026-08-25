Игорь Бабушкин принял участие в открытии уникального реабилитационного центра для ветеранов СВО в Подмосковье

В медицинском учреждении, объединяющем передовые методы и технологии восстановления, включая нейромодуляцию и электромиостимуляцию с биологической обратной связью, получать помощь смогут ветераны со всей России. По поручению Президента РФ до конца следующего года в стране откроют 10 центров комплексной реабилитации ФМБА России, в том числе в Астраханской области.

«Это важное решение, которое сделает необходимую помощь более доступной для наших бойцов и их семей», – уверен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин – председатель Комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

Он отметил, что восстановление защитников Отечества – важный шаг к их возвращению в полноценную гражданскую жизнь, о чем ранее говорил глава государства, подчёркивая необходимость тесного взаимодействия военной и гражданской медицины.

Сегодня в стране такую помощь оказывают более 1300 медицинских организаций, а флагманом по ряду направлений выступает ФМБА России. В Астраханской области есть успешный опыт этой работы: по линии НМИЦ оториноларингологии ФМБА, отделение которого открыто в Астрахани, высокотехнологичную помощь уже получили десятки ветеранов СВО.