ООН призвала прекратить удары по мирным жителям после атаки ВСУ на Кубань

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после атак ВСУ на Краснодарский край призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены", — сказал он ТАСС.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе на территории России.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Северский район Краснодарского края, два человека погибли, еще двое пострадали. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В ночь на 24 августа трое подростков погибли в результате атаки ВСУ на Краснодар.