Бастрыкину доложат о свердловских подростках, которым угрожают бывшие работодатели

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном нарушении трудовых прав подростков на Среднем Урале.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных медиа появилось обращение к Бастрыкину от жительницы Верхней Пышмы. В нем отмечалось, что две местные предпринимательницы привлекали к работе подростков, которым затем отказались выплачивать зарплату. Утверждалось, что после начала проверок бывших работодателей детям стали поступать угрозы.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и по доводам обращения.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин заинтересовался групповым избиением подростка в Нижнем Тагиле.