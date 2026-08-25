США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

США официально пересмотрели статус Сирии и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена на территории РФ). Согласно заявлению американского Минфина, Сирия больше не считается страной, поддерживающей терроризм, а ХТШ исключена из санкционных списков госдепартамента и минфина США.

Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что данное решение является реализацией предвыборных обязательств президента Дональда Трампа, направленных на поддержку сирийского народа. По мнению американских властей, отмена ограничений откроет путь для притока инвестиций и стабилизации ситуации в регионе.

О намерении исключить Сирию из списка Трамп заявил в июле на полях саммита НАТО. Он сказал президенту переходного периода Сирии Ахмеду аш-Шараа, что тот "проделал отличную работу".

Сейчас в черном списке "спонсоров терроризма" США остаются лишь КНДР, Иран и Куба.