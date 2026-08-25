Освобождение россиян в Мали: заложников привезли в Ливию

Двое российских граждан, которых держала вооруженная группировка в Мали, добрались до Ливии после освобождения. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на телеканал Alhadath Libya.

Ключевую роль сыграл Саддам Хафтар - заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА). Он выступил посредником в переговорах с группировкой "Фронт Азавад", и та отпустила россиян как "жест доброй воли".

Телеканал показал кадры: мужчины выходят из военно‑транспортного самолета и идут к машине скорой помощи - там их осматривает врач.

Перевозку россиян обеспечили ливийские силы спецназа под руководством Хафтара. Несмотря на риски, операция прошла успешно.