В Заводоуковске участник СВО открыл клуб по спортивному метанию ножа

В Заводоуковске участник СВО открыл клуб по спортивному метанию ножа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Ветеран спецоперации, профессиональный инструктор и член федерации Тюменской области по спортивному метанию ножа Валерий Шевченко при господдержке начал свое дело. Спортивная секция "Парящий лепесток" открыла двери для всех желающих.

Клуб ждет и взрослых, и детей: программа адаптирована под разный уровень подготовки. Этот вид спорта прокачивает координацию, учит собранности и укрепляет внутреннюю стойкость. В приоритете клуба – безопасность.

Оборудовать зал и закупить необходимый инвентарь военнослужащий смог благодаря социальному контракту в рамках нацпроекта "Семья".

"Особенно приятно осознавать, что такие инициативы исходят от наших ветеранов, которые находят новые пути для самореализации и помогают другим открыть для себя что-то новое", - прокомментировала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Отметим, что сегодня в Тюмени проходит форум "Патриоты России". Мероприятие объединяет авторов социальных, культурных, образовательных, информационных и волонтерских проектов в поддержку бойцов СВО и их семей.