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Фото: Накануне.RU

Сенатор призвал проверить школы насчет принуждения учителей к ремонту

Сенатор РФ Айрат Гибатдинов направил официальный запрос главе Рособрнадзора Анзору Мусаеву по поводу жалоб на то, что администрация школ обязывает учителей заниматься малярными и ремонтными работами.
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Как сообщалось, репетитор и бывшая школьная учительница Кристина Харитонова опубликовала переписку своей бывшей коллеги с директором школы, которая угрожает увольнением за отказ делать ремонт класса во время отпуска. Как пишут "Известия", подобные ситуации происходят по всей стране.

Гибатдинов подчеркивает, что такой шантаж недопустим.

"[Это] дикость. Пока такие случаи будут происходить, вернуть престиж профессии учителя не получится. Учителя — не прислуга и не рабы. И если руководство конкретной школы этого не понимает, оно не на своем месте", — заявил сенатор.

Кроме того, работодатель не имеет права требовать от сотрудника выполнения задач, не прописанных в должностной инструкции, — только по просьбе и за дополнительную плату. Он предложил Рособрнадзору организовать масштабную проверку школ на предмет соблюдения трудовых прав учителей и временного отстранения зарвавшихся руководителей от работы. А для директоров, практикующих принудительный труд педагогов, нужно ужесточить ответственность.

В комментариях некоторые отмечают, что в этой истории, как и во многих подобных, нет профсоюзов, которые и должны заниматься отстаиванием профессиональных прав учителей.

Теги: ремонт, школа, учителя


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