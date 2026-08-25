Песков назвал заявления о новой мобилизации "информационными утками"

Сообщения о якобы подготовке к мобилизации в России - информационные утки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране", - заявил он RTVI.

По словам представителя Кремля, это информационные утки, которые "целенаправленно вбрасываются в информационное поле".

Российские официальные лица неоднократно говорили, что вопрос новой мобилизации в России не стоит на повестке дня, а эти заявления инициируются на Западе с целью усилить напряженность и вызвать беспокойство в обществе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок писала, что решения о новой мобилизации в России нет.