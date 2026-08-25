В Пермском крае больше месяца ищут пропавшую девочку-подростка

В Пермском крае больше месяца ищут пропавшую девочку-подростка, сообщает Properm. С 18 июля местонахождение 16-летней Ангелины С. неизвестно.

Согласно ориентировке, девушка нормального телосложения, черноволосая, с карими глазами. Есть татуировки. Рост — 160 см. Во что была одета в день исчезновения, неизвестно. Девушка может находиться в Перми или Соликамске.

Инфорг поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщил, что сейчас волонтерам очень нужны свидетельства, что Ангелину кто-то видел.

Судя по открытым данным, Ангелина уже пропадала в марте 2025 года. Поисковики уточнили, что девушка сбегает из дома не в первый раз.