В Швейцарии признали отсутствие оснований для конфискации замороженных активов РФ

В Швейцарии признали, что не имеют юридических оснований для конфискации замороженных российских активов.

"В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России", - заявили в РИА Новости в Государственном секретариате этой конфедеративной страны по экономике (SECO).

Ранее стало известно, что к июню 2026 года объем российских активов, которые заблокировали в Швейцарии, вырос до 8,5 млрд швейцарских франков - это примерно 10,4 млрд долларов. Под ограничениями находятся не только деньги. Власти заблокировали 14 объектов недвижимости, а еще спортивные и люксовые автомобили, картины, мебель и музыкальные инструменты. Все это принадлежит людям и компаниям, против которых действуют санкции.

Отдельно учитывают резервы и активы Центрального банка России, которые тоже держат в заблокированном состоянии в Швейцарии. Сейчас их объем - 6,8 млрд франков (8,3 млрд долларов), а год назад было 7,2 млрд франков (8,1 млрд долларов).