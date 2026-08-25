От души? Родители не хотят экономить на цветах и подарках учителям

Родители не будут экономить на подарках учителям к 1 сентября, показал опрос финансовой платформы WEBBANKIR. На это настроены более половины родителей (55%).

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Мотивация разная: почти половина опрошенных (44%) руководствуется желанием порадовать педагога, и лишь каждый десятый (11%) рассчитывает на "особое отношение" к ребенку. Те, кто решил сэкономить, ссылаются либо на общую дороговизну школьных сборов (31%), либо на принципиальное нежелание дарить подарки (15%).

Предпочтения по формату букетов распределились поровну: 46% родителей выбрали вариант "один букет от класса", 45% — по букету от каждого ученика.

Финансовые рамки выглядят так: 57% родителей планируют уложиться в 3 тысячи рублей, а 32% — в 5 тысяч.

В целом подготовка к школе в этом году стала ощутимо дороже для 89% семей. Подарки учителям занимают около 33% в структуре расходов на сборы ребенка в школу.

На прошлой неделе в Роскачестве сообщили, что подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3 тысяч рублей, иначе он может быть расценен как взятка. Впрочем, вряд ли кто-то будет ходить по школам, проверять цену букета и кем он был подарен.