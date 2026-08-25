В Уссурийске девочка выпила пять банок энергетика и попала в реанимацию

В Уссурийске 16-летня девочка попала в больницу. Это случилось после того, как она выпила несколько банок энергетика.

Девочка обратилась в больницу с сильнейшей тахикардией, тремором конечностей и в целом критическим состоянием. Когда состояние стабилизировали, медики начали разбираться в причинах. Оказалось, накануне вечером девушка выпила пять банок энергетического напитка, пытаясь "подзарядиться". Именно эта гремучая смесь кофеина и стимуляторов привела организм подростка на грань остановки сердца.

"Это не сюжет триллера, а реальный случай, причем, второй за этот месяц в Приморье, когда подростки практически поступают в реанимационное отделение после употребления энергетиков", - говорит главный врач детской больницы №1 Инна Зеленкова, её слова приводит пресс-служба клиники.