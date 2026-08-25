В России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В России с 1 сентября заработает налоговый вычет на уплаченные страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования. Цель меры - помочь людям копить деньги на будущее. Все закреплено в федеральном законе № 418.

Вычет дадут по взносам в рамках договоров добровольного страхования жизни, если их заключили с 1 января 2025 года. Максимальная сумма для вычета - 30 млн рублей по каждому договору.

Для родителей вводят более выгодные условия: лимит налогового вычета по взносам в программы долгосрочных сбережений вырастет с 400 000 до 500 000 рублей на одного родителя. Это сработает, если семья вкладывает деньги в сбережения для детей и выходит за рамки обычного вычета. Повышенный вычет можно получать, пока ребенку не исполнится 18 лет либо 24 года - если он учится очно.