Кит Келлог призвал мобилизовать на Украине женщин

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву нужно начать мобилизацию женщин. Он сослался на своих жену и дочь, которые были военными.

Еще в 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины". Сейчас женщины на Украине служат добровольно, но имеющие военно-учетные специальности, прежде всего медики, обязаны встать на военный учет. Их также призывают.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что страны ЕС прекращают пускать к себе мужчин-украинцев в возрасте с 23 лет, хотя мобилизационный возраст на Украине 25 лет. И это явно согласованные действия. То есть в Киеве скоро могут опустить мобилизационный возраст еще на два года. Дальше опускать смысла уже нет, так как те, кто моложе 23 лет, в 2022 году были несовершеннолетними и их выпускали из страны, так что все не желающие воевать за Зеленского давно уехали. Но возраст 23-25 лет – это "последнее поколение заложников режима Зеленского".

"И его на фарш во благо британского королька и шайки его приближенных педофилов точно пустят. Вопрос только когда. И я думаю, что уже скоро", – пишет Подоляка.

Накануне к мобилизации женщин призвал экс-министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это позволит "расходовать" больше мужчин. "Мобилизовать необходимо всех, включая женщин – пусть служат", – уверен Резников.