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Фото: Yves Herman / Reuters

Кит Келлог призвал мобилизовать на Украине женщин

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву нужно начать мобилизацию женщин. Он сослался на своих жену и дочь, которые были военными.
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Еще в 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины". Сейчас женщины на Украине служат добровольно, но имеющие военно-учетные специальности, прежде всего медики, обязаны встать на военный учет. Их также призывают.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что страны ЕС прекращают пускать к себе мужчин-украинцев в возрасте с 23 лет, хотя мобилизационный возраст на Украине 25 лет. И это явно согласованные действия. То есть в Киеве скоро могут опустить мобилизационный возраст еще на два года. Дальше опускать смысла уже нет, так как те, кто моложе 23 лет, в 2022 году были несовершеннолетними и их выпускали из страны, так что все не желающие воевать за Зеленского давно уехали. Но возраст 23-25 лет – это "последнее поколение заложников режима Зеленского".

"И его на фарш во благо британского королька и шайки его приближенных педофилов точно пустят. Вопрос только когда. И я думаю, что уже скоро", – пишет Подоляка.

Накануне к мобилизации женщин призвал экс-министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это позволит "расходовать" больше мужчин. "Мобилизовать необходимо всех, включая женщин – пусть служат", – уверен Резников.

Теги: келлог, женщины, мобилизация, украина


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