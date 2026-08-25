Президент Финляндии назвал удары по складам Wildberries способом перейти к мирным переговорам

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что удары Украины по логистическим центрам Wildberries в России усиливают давление на Москву.

По его мнению, такие атаки являются "единственным способом" подтолкнуть РФ к мирным переговорам.

"На вопрос, считаю ли я, что это целесообразная военная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно", — сказал Стубб после встречи «коалиции желающих» в Киеве. Его слова приводит RT.

С середины июля украинские БПЛА повредили порядка десяти складов компании Wildberries, нарушив работу и нанеся ущерб десяткам тысяч малых предприятий, продающих товары и услуги на этой платформе. Ранее сообщалось, что компания Wildberries & Russ, управляющая маркетплейсом Wildberries, на неопределенный срок заморозила инвестиционную программу и приостанавливает переговоры о покупке новых активов.