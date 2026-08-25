Суд признал незаконным отказ в регистрации трех кандидатов в думу Среднеуральска

Отказ в регистрации на выборы трех кандидатов в думу Среднеуральска признан незаконным. Так решил суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, иски подали Вениамин Бикташев, Александр Тарасов и Ирина Юшенкова. Все они требовали признать незаконным отказ окружной избирательной комиссии в их регистрации на выборы, запланированные на 20 сентября 2026 года.

Как было установлено, Бикташеву не зачли пять подписей из-за разночтений в дате рождения сборщика подписей и фамилии избирателей. Тарасову забраковали шесть подписей, ссылаясь на расхождения с данными МВД, нарушения сроков сбора и неоговоренные исправления в данных о сборщике подписей. А Юшенковой было отказано в регистрации, так как во всех 14 подписных листах не было указания на ее членство в "Единой России".

В итоге Верхнепышминский городской суд признал незаконными решения избиркома. Теперь комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Бикташева, Тарасова и Юшенковой в качестве кандидатов в думу Среднеуральска.

Напомним, недавно в уральском городе Кушва суд отменил регистрацию кандидата в депутаты местной думы после того, как иск подал его конкурент по выборам.