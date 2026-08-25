"Россети Урал" подготовили к зиме две подстанции в Талицком районе

Специалисты свердловского подразделения "Россети Урал" завершили подготовку двух подстанций 110 кВ в Талицком районе к предстоящему осенне-зимнему сезону, обеспечив их надежную работу.

Сотрудники энергетической компании осуществили капитальный ремонт силового выключателя на 110 кВ на подстанции. В рамках работ были восстановлены параметры масла, заменены дугогасительные камеры и обновлены баки выключателя.

На другом центре питания энергетики модернизировали оборудование, заменив три масляных выключателя 10 кВ на вакуумные, а также ряд важных элементов и устройств, которые отвечают за надежное функционирование основных технологических систем.

Отметим, что эти центры питания обеспечивают электроснабжение семи населенных пунктов Талицкого муниципального округа, в которых проживают более 4 000 жителей. Кроме того, здесь находятся около 50 социально значимых объектов: школы, детские сады, водозаборные скважины, котельные, больницы.