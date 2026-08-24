Спортсмен Академии спорта РМК завоевал "золото" первенства мира по ММА

Спортсмен Академии спорта РМК Максим Головчанских завоевал золотую медаль на Молодёжном первенстве мира по ММА, которое прошло в Абу-Даби (ОАЭ).

Россия была допущена до турнира впервые за пять лет, и наши спортсмены показали достойный результат. В турнире также участвовали бойцы из Англии, Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Казахстана и стран Ближнего Востока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Максим Головчанских выступал в составе национальной сборной России (16-17 лет) в весовой категории до 93 кг. Спортсмен провёл четыре боя против представителей Таджикистана, России, Украины и в каждом одержал победу.

Максим тренируется в зале нового поколения RCC Gym под руководством Куаныша Александрова, который три месяца готовил его к этому старту.

"Турнир получился очень волнительным – к сборной России было приковано огромное внимание. Одной из главных сложностей стал плотный график: бои шли практически друг за другом, времени на восстановление было совсем немного. Между полуфиналом и финалом у него было всего пять минут отдыха. В таких условиях особенно важно было справиться с волнением, быстро восстановиться и снова выйти максимально собранным", - рассказал мастер спорта по универсальному бою, тренер RCC Gym по ММА Куаныш Александров.

Сборная России показала на чемпионате лучший результат, завоевав 14 золотых медалей. Также россияне завоевали восемь серебряных и 17 бронзовых наград.