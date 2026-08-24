28 Августа 2026
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Фото: Федерация СБЕ ММА России

Спортсмен Академии спорта РМК завоевал "золото" первенства мира по ММА

Спортсмен Академии спорта РМК Максим Головчанских завоевал золотую медаль на Молодёжном первенстве мира по ММА, которое прошло в Абу-Даби (ОАЭ).

Россия была допущена до турнира впервые за пять лет, и наши спортсмены показали достойный результат. В турнире также участвовали бойцы из Англии, Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Казахстана и стран Ближнего Востока.

Спортсмен Академии спорта РМК Максим Головчанских(2026)|Фото: Федерация СБЕ ММА России

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Максим Головчанских выступал в составе национальной сборной России (16-17 лет) в весовой категории до 93 кг. Спортсмен провёл четыре боя против представителей Таджикистана, России, Украины и в каждом одержал победу.

Сборная России по ММА(2026)|Фото: Федерация СБЕ ММА России

Максим тренируется в зале нового поколения RCC Gym под руководством Куаныша Александрова, который три месяца готовил его к этому старту.

"Турнир получился очень волнительным – к сборной России было приковано огромное внимание. Одной из главных сложностей стал плотный график: бои шли практически друг за другом, времени на восстановление было совсем немного. Между полуфиналом и финалом у него было всего пять минут отдыха. В таких условиях особенно важно было справиться с волнением, быстро восстановиться и снова выйти максимально собранным", - рассказал мастер спорта по универсальному бою, тренер RCC Gym по ММА Куаныш Александров.

Спортсмен Академии спорта РМК Максим Головчанских(2026)|Фото: Федерация СБЕ ММА России

Сборная России показала на чемпионате лучший результат, завоевав 14 золотых медалей. Также россияне завоевали восемь серебряных и 17 бронзовых наград.

Теги: ММА, спортсмен, медаль


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