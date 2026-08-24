СВР: В ФРГ рассматривают "украинский след" в инциденте с дроном в Лейпциге

Правоохранители ФРГ прорабатывают различные версии инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, в том числе украинский след, сообщает Служба внешней разведки РФ (СВР).

"Неафишируемо всерьез рассматривается наличие "украинского следа". Но хватит ли властям страны политической воли сделать беспристрастные выводы и официально их озвучить?" - говорится в сообщении.

Как отметили в СВР, Киев рассчитывал, что медийный эффект вокруг этого инцидента укажет на "руку Москвы". "В Киеве торжествуют: акция удалась. Европейцев "взбодрили" новыми "фактами агрессивной и враждебной политики России", подтолкнули к опустошению военных складов ради выживания киевского режима", - указали в СВР.

5 августа в аэропорту Лейпцига/Галле был найден дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Несмотря на то, что никаких доказательств причастности РФ к данному инциденту нет, правительство Германии начали изучать возможность введения санкций против Русского дома в Берлине, сообщал журнал Der Spiegel.