Тайфун "Нарра": из района в Китае эвакуировали 54 тысячи человек

Из‑за тайфуна "Нарра" (в Китае его называют "Цзытань") власти эвакуировали 54 000 человек в Гуанси‑Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Причиной стали сильные ливни и риск наводнений - в некоторых поселках уже серьезно подтопило территории. Сейчас в опасной зоне остаются еще 61 000 жителей. Спасатели и другие службы продолжают работать: они стараются не допустить жертв и уменьшить ущерб.

Лето в Китае часто бывает непростым из‑за обильных дождей. Только за июль из‑за непогоды пришлось вывезти из опасных мест около 2,5 млн человек. Ущерб от тайфунов, ливней, оползней и ураганов за месяц оценили в 57,15 млрд юаней - это примерно 8,41 млрд долларов США.

Сообщалось, что в Индонезии дым от лесных пожаров затронул более 3 млн человек в 37 округах и муниципалитетах: пожары охватили 87 районов в семи провинциях, включая Джамби, Риау, Южную Суматру и все четыре региона Калимантана.