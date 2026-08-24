Умер отец экс-губернатора Челябинской области Юревича

Умер отец бывшего губернатора Челябинской области и экс-руководитель агрохолдинга "Макфа" Валерий Юревич.

Ем было 84 года. Информацию о смерти подтвердил РБК знакомый с ситуацией источник.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова.