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Фото: Накануне.RU

Глава Абатского района Тюменской области присоединился к госпитальной миссии гумкорпуса

Глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев во время отпуска присоединился к госпитальной миссии Гуманитарного добровольческого корпуса в рамках проекта "Доброслужащий". Об этом сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Я понял, что мне необходимо участвовать в этой миссии, чтобы со своей командой еще сильнее поддерживать наших воинов и их семьи. Работы в госпитале настолько много, что я даже не предполагал. Но вся она необходима. Я вижу, как ребятам нужна наша помощь. Я вижу реакцию бойцов, они с благодарностью относятся к участникам нашей миссии", — рассказал Игорь Васильев.

Глава Абатского района не новичок в помощи фронту: по долгу службы он постоянно взаимодействует с ветеранами СВО и семьями военнослужащих. При содействии муниципальных органов власти в Абатском округе работает местное отделение общественной организации "Держава", которая регулярно отправляет гуманитарные грузы в подразделения.

"Мы обязательно победим. Я считаю, что все должны принимать какое-то участие и приближать нашу Победу", — подчеркнул Игорь Васильев.

Участники проекта "Доброслужащий" просят тюменцев поддержать госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО. Волонтеры принимают медицинские перчатки, антисептик, одноразовые пеленки, фукарцин, ватные палочки, послеоперационные повязки, рулонный пластырь, чистящие средства, мусорные мешки, пакеты классов А и Б, футболки 48-56 размеров, обычный и строительный скотч.

Помочь можно, заказав необходимое с доставкой в пункты выдачи в Курске: на Ozon — садовое товарищество Дружба, 209; на Wildberries — садовое товарищество "Дружба Сумская", 140А. После доставки заказа в пункт выдачи необходимо отправить QR-код на номер руководителя миссии Евгения Якимова: +7 912 033-88-80.

Волонтеры смогут забрать заказ только из указанных пунктов выдачи. Проект "Доброслужащий", в рамках которого государственные и муниципальные служащие во время отпусков реализуют гуманитарные миссии в новых регионах России и районах проведения СВО, реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.

Теги: гуманитарная помощь, гумкорпус, доброслужащий


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