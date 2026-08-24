Экс-начальника отдела "Упрдор Прикамье" приговорили к двум годам колонии за взятку

В Дзержинском районном суде Перми вынесли приговор дорожному чиновнику Максиму Самылову, до недавнего времени работавшему начальником отдела инженерных сооружений ФКУ Упрдор "Прикамье". Уволившись из ведомства в Перми он трудоустроился в ГКУ "Служба автомобильных дорог Донбасса", сообщает Properm.ru.

В марте 2026 года мужчине предъявили обвинение в получении взятки от подрядчика и этапировали в Прикамье.

Суд приговорил Самылова к двум годам колонии общего режима и штрафу в 450 тыс. рублей. Также у него конфисковали 150 тыс. рублей взятки. Суд назначил и дополнительное наказание — запрет на работу на госслужбе.

Ранее в прениях гособвинение просило приговорить бывшего дорожного чиновника к пяти годам лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Также прокуратура просила лишить Самылова права занимать руководящие должности в госучреждениях три года.

Уголовное дело о взятках от подрядчиков ФКУ Упрдор "Прикамье" возбудили в январе 2026 года. По версии следствия, Самылов получал взятки от подрядчиков с 2019–2022 годах, когда работал в Перми. Он сам признал вину в получении 150 тыс. рублей от предпринимателя Раяза Расулова, представлявшего интересы столичного "Формула безопасности транспорта" за приемку некачественных работ.

В 2020 году "Упрдор Прикамье" заключил с данным ООО госконтракт на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства по автомобильной дороги Р-176 стоимостью 48,6 млн рублей. Подобный контракт в тот же период у компании был заключен с Камским БВУ на защиту мостов.

С марта 2026 года зарегистрированный в Петербурге Максим Самылов находился под арестом в СИЗО, потом его перевели под домашний арест. Его защита неоднократно просила о смягчении меры пресечения. Изначально дело было возбуждено о получении и вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 5. ст. 290 УК РФ). В окончательной редакции обвинение бывшему чиновнику предъявили по более "легкому" составу преступления — получение взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

В 2026 году ФКУ Упрдор "Прикамье" прекратило существование — было реорганизовано и присоединилось к ФКУ "Уралуправтодор". До 2025 года организацию возглавлял бывший вице-мэр Перми Анатолий Дашкевич.