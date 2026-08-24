В Екатеринбурге судят "курьершу" мошенников, похитившую у пенсионеров около 7,5 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело так называемой "курьерши". Ее обвиняют в хищении почти 7,5 млн рублей у пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 23-летняя девушка. По версии следствия, в мае 2026 года она вошла в состав организованной преступной группы, похищавшей накопления у пожилых уральцев. Мошенники по телефону убеждали передать деньги их "сотруднику" для размещения на "безопасном счете" либо в целях "декларации средств".

Обвиняемая, выполняя свою роль "курьерши", забирала приготовленные потерпевшими наличные, после чего передавала либо перечисляла соучастникам. За это в качестве вознаграждения девушка получила 19,5 тысяч рублей. А вот ущерб пострадавшим пенсионерам составил около 7,5 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был задержан "курьер" мошенников из Подмосковья.