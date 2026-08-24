В Екатеринбург придет последняя в этом сезоне летняя жара

Последняя в этом сезоне летняя жара ненадолго вернется на Средний Урал. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на данные Уральского гидрометцентра.

Так, днем 24 августа в Екатеринбурге будет плюс 23-25 градусов, преимущественно без осадков. 25 августа воздух прогреется до 26-28 градусов, существенных дождей также не ожидается.

По предварительным прогнозам, последним теплым днем станет 26 августа (до 22 градусов), а затем начнется похолодание. К выходным дневные температуры опустятся к 10-градусной отметке и в регионе установится осенняя погода.

Напомним, что на прошлой неделе Свердловскую область покинул холодный циклон.