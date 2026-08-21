Опрос ФОМ: россияне доверяют Путину и выделяют "Единую Россию"

Согласно данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованным 21 августа, доля россиян, доверяющих президенту Владимиру Путину, достигла 71 %. Опрос проводили в период с 14 по 16 августа - в исследовании приняли участие полторы тысячи жителей страны.

Позитивные оценки деятельности главы государства также остаются на высоком уровне: 70 % опрошенных убеждены, что Владимир Путин достойно справляется с президентскими обязанностями. Работу кабинета министров положительно оценили 47 % респондентов, при этом отдельно деятельность главы правительства Михаила Мишустина считают удовлетворительной 53 % участников опроса.

В партийном рейтинге безусловным лидером выступает "Единая Россия" - ее поддерживают 33 % опрошенных. Другие политические силы заметно уступают: ЛДПР заручилась поддержкой 9 % респондентов, КПРФ и "Новые люди" получили по 8 %, а "Справедливая Россия" - 4 %.

В июле по данным еженедельного опроса ФОМ, доверие к Владимиру Путину снизилось до 67 %, а доля тех, кто не доверяет президенту, выросла до рекордных 20 %; рейтинг правительства упал до 41 % (37 % не доверяют кабинету министров), при этом работой Михаила Мишустина довольны 49 % опрошенных, а 35 % - нет.