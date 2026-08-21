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Фото: Накануне.RU

Сыну экс-омбудсмена Астахова вменили подделку документов военной части

Сыну адвоката Павла Астахова Антону, ранее наказанному по делу об афере с кредитами саратовского "НВКбанка" на 75 млн руб., вменили новое преступление.

Проверка установила, что Астахов подделал ходатайство воинской части о приостановлении уголовного дела в отношении него и незаконно получил государственные награды. Из-за такого поступка и возобновлено старое дело, и возбуждено новое – о служебном подлоге, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела. 17 апреля 2026 г. Тверской суд Москвы арестовал Астахова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Сейчас его содержат в одном из столичных изоляторов.

В ноябре 2022 г. Астахова приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима. По мнению следствия, бизнесмен помог директору ООО "Омега" получить и похитить кредиты, выданные в "НВКбанке", чтобы "прогнать" их через его компанию. Утверждалось, что изначально Астахов проходил по общему делу о хищениях в банке вместе с 14 его топ-менеджерами. Суммой ущерба называли 1,2 млрд руб., потом она увеличилась до 2,9. Позже Астахова стали судить отдельно. В 2023 г. он заключил контракт и убыл в зону СВО.

Теги: Антон Астахов, Павел Астахов, расследование


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