В результате атаки БПЛА на Пермский край поврежден промышленный объект

В Пермском крае в результате атаки БПЛА поврежден промышленный объект. Пострадавших на объекте нет. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего над Пермским краем силами ПВО и мобильными огневыми группами сегодня было сбито 16 вражеских беспилотников. Ранен один человек - мужчина. У него осколочное ранение. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 августа до 8.00 мск 21 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.