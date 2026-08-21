США сворачивают "дроновый" батальон в Европе

США сворачивают работу экспериментального "дронового" батальона в Европе. Как пишет The Wall Street Journal, подразделение, созданное для изучения опыта ведения войны БПЛА, после завершения учений в Германии перейдет к выполнению стандартных задач воздушно-десантной пехоты.

Решение было принято по итогам весенних учений Combined Resolve, в ходе которых выяснилось, что американские подразделения не способны эффективно противостоять атакам дронов, которые успешно "уничтожали" технику США.

Тем временем Брюссель форсирует создание "стены дронов" на восточном фланге НАТО. Программа, рассчитанная до 2030 года, включает создание совместного с Украиной "Альянса дронов" и развертывание системы "Восточный дозор". Последняя должна стать щитом против гибридных угроз, объединяя системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы вдоль границы с Россией и Белоруссией. Проект должен быть готов до конца 2028 года. Важным этапом стало подписание соглашения о совместном производстве БПЛА между ЕС и Украиной. В проект уже вовлечены 18 компаний, пишет РБК.

Генсек НАТО Марк Рютте объявил о старте масштабной инициативы NATO Drone Edge с бюджетом в 40 млрд долларов. Программа рассчитана на пять лет и предполагает не только создание новых систем защиты, но и резкое увеличение штата операторов дронов к 2027 году. Германия, Дания, Финляндия и Норвегия уже заявили о планах по закупке дронов у США.