Власти России собрались "деликатно и тонко" продвигать традиционные ценности

Названа тактика продвижения в России традиционных ценностей.

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Государство будет заниматься популяризацией духовно-нравственных ценностей, но деликатно и тонко, без того чтобы "свалиться в начетничество". Об этом в интервью ТАСС рассказал полпред президента в Госдуме Гарри Минх, отвечая на вопрос о приоритетах законотворческой работы властей.

Ранее стало известно, что власти добавят темы, посвященные СВО, в новые государственные учебники по литературе для 9–11 классов. Советник президента России Елена Ямпольская полагает, что новая линейка пособий поможет школьникам лучше понять современную историю и укрепит традиционные духовно-нравственные ценности.