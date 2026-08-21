В 12 вузах не хватило мест абитуриентам со 100 баллами ЕГЭ

В этом году нехватка бюджетных мест в российских вузах для стобалльников стала обычным явлением. Как заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, мест для них не хватило в 12 университетах. Причина — зачисление победителей разных олимпиад, которые обходят стобалльников.

Депутат отметил, что в Госдуме планируют проработать этот вопрос с Минборнаки осенью. Ситуация касается лишь небольшой доли (1,5%) всех бюджетных мест, но она бьет по репутации ЕГЭ, который якобы дает возможность со 100 баллами поступить в самый престижный вуз страны. Как показала приемная кампания, это далеко не так, и с этим надо что-то делать.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призывает расширить бюджетный прием, потому что высокая конкуренция со стороны олимпиадников и льготников вытесняет талантливых выпускников, вынуждая их искать варианты обучения за границей. Но стране нужны знания абитуриентов, а не кошельки их родителей. В своем нынешнем виде ЕГЭ перестал выполнять свою главную задачу — обеспечивать равный доступ к высшему образованию, подчеркивает депутат.

Всего в вузах России 620 тыс. бюджетных мест, но три четверти из них приходится на региональные вузы, где берут практически всех подряд, а вот в ведущих вузах конкуренция достигает огромных цифр — десятки человек на место.