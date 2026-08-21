Экс-премьер Пакистана вернулся в тюрьму после обследования

В Пакистане в тюрьму вернулся бывший премьер-министр этой страны Имран Хан. До этого он провёл несколько часов в больнице.

73-летний Хан попал в больницу в Исламабаде сегодня рано утром для медицинского обследования. Это случилось в соответствии с постановлением Верховного суда, вынесенным на этой неделе, пишет Reuters.

Хан был премьер-министром Пакистана с августа 2018 по апрель 2022 гг., когда его отстранили от власти после объявления вотума недоверия. В начале 2024 г. получил 10 лет за разглашение гостайны.