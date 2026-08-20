Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам

Главными темами обсуждения стали достижение намеченных планов и определение ориентиров на ближайшие годы. Один из главных инструментов для этого – национальные проекты, по которым, как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, акцент прежний – улучшение качества жизни граждан. Особое внимание при этом должно быть уделено участникам СВО.

В прошлом году в Астраханской области в рамках нацпроектов капитально отремонтировали два детских сада, восемь школ и один колледж, 11 объектов первичного звена здравоохранения, смонтировали 13 модульных ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Отремонтировано пять дорог регионального, 21 – местного значения и три моста. Благоустроено 46 общественных территорий. Работа по нацпроектам продолжается.

Среди задач, поставленных главой государства перед российской экономикой – выход на устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств. Он отметил, что необходимо создавать благоприятные условия и донастраивать систему поддержки.

«В Астраханской области эта работа ведётся: развивается особая экономическая зона, где действуют налоговые преференции, активно работает Фонд развития промышленности», – написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, в регионе будет реализовано более 140 инвестпроектов, благодаря которым до 2030 года появятся свыше 9000 новых рабочих мест.

Также Президент поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения регионами части бюджетных кредитов за пределы 2030 года. По мнению главы Астраханской области, для субъектов РФ это огромная поддержка и возможность направить средства на решение важных задач в ближайшие годы.