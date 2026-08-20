В Шанхае запустили 100 ИИ терминалов для туристов

Власти Шанхая запустили сеть из 100 терминалов с искусственным интеллектом - они помогут туристам удобнее путешествовать по городу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Russian.News.Cn.

В основе сервиса - ИИ‑помощник "Ху Сяою". Он подсказывает, как добраться до нужной точки, переводит фразы в реальном времени, помогает найти достопримечательности, забронировать билеты и собрать персональный маршрут.

База данных терминала включает больше 84 000 записей о культурных, спортивных и туристических событиях Шанхая. Еще в системе есть 14 000 ссылок - по ним можно быстро купить билеты или подобрать места для шопинга.

Терминалы понимают 10 языков: китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, испанский, тайский, русский и арабский. А еще они принимают платежи более чем в 120 валютах - так туристам проще рассчитываться.

Сообщалось, что РЖД могут запустить пассажирские поезда в Китай - по словам министра транспорта Андрея Никитина, маршрут могут проложить не из Москвы, а из Иркутска. Параллельно развиваются и другие направления сотрудничества.