На Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Вашингтон"

Ударная американская группа во главе с авианосцем "Джордж Вашингтон" 19 августа прибыла на Ближний Восток, сообщили в CENTCOM.

В американском командовании пояснили, что речь идет о плановой операции, передает РИА Новости.

На фоне этого президент США Дональд Трамп объявил о начале "беспрецедентной" по своей жесткости экономической кампании против Ирана. По его словам, Тегеран упустил исторический шанс на дипломатическое урегулирование.

Эксперты полагают, что для усиления давления США могут нанести удар по китайским банкам и нефтеперерабатывающим заводам, которые являются главными покупателями иранской нефти.