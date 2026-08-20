В МО Румынии заявили об уничтожении дрона в районе добычи газа в Черном море

Истребитель F-16 уничтожил морской дрон в районе платформы по добыче природного газа Neptun Deep в Черном море. Об этом заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

По его словам, дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа, пишет РИА Новости. Командный пункт принял решение об уничтожении БПЛА для защиты работников платформы и обеспечения безопасности инфраструктуры.

В июле сообщалось, что Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать беспилотники на самоликвидацию в случае их захода в небо над румынскими территориальными водами. Проблема обострилась после инцидента в начале июня в порту Констанца, где взорвался морской беспилотник.