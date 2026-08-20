"Золотая корона" уходит из Европы

Сервис "Золотая корона" прекращает работу в Европе: его структура KoronaPay Europe добровольно сдает лицензию и больше не проводит переводы. Об этом сообщили на сайте компании.

Новые переводы недоступны, но деньги по уже отправленным операциям можно вернуть через приложение "Корона". Центробанк Кипра подтвердил, что начал процедуру отзыва лицензии.

"Золотая корона" работала в Европе с 2020 года, сначала в 31 стране, позже - более чем в 50. Для работы на рынке компания создала на Кипре KoronaPay Europe Limited и получила лицензию в 2018 году. До этого переводы шли только через партнерские пункты.

Трудности начались после включения в июле 2026 года в санкционный пакет ЕС РНКО "Платежный центр" - оператора сервиса. Из списка направлений исчезли Казахстан, Белоруссия, Грузия и Азербайджан.

Сейчас переводы из России доступны только в Киргизию, Узбекистан, Турцию и Китай (на карты UnionPay). Ещё в июне список стран был заметно шире.