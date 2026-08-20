Прокуратура Москвы инициировала "уголовку" против Лигалайза*
В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование 49-летнего певца Андрея Меньшикова* (он же Лигалайз*).
Там напомнили, что артист уже дважды административно наказан за нарушение порядка работы иноагента. Находясь в эмиграции, с июня 2026 г. продолжает размещать материалы в сети без маркировки.
Материалы прокурорской проверки ушли следователям, которые должны решить, возбуждать ли против исполнителя уголовное дело, сообщает прокуратура Москвы.
* признан иностранным агентом