Песков: Предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании на Украине сейчас нет

В Кремле считают, что предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет.

"В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят способствовать украинскому урегулированию. При этом Песков отметил, что таких стран мало.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил России три инициативы, касающиеся прекращения огня. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский готов лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения этих инициатив. В России неоднократно заявляли, что Зеленский может прилететь для переговоров в Москву.