Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Пермский край

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сегодня приехала с официальным визитом в Пермский край. Об этом омбудсмен сообщила в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU

"Сегодня насыщенный день. Встречусь с мамами и папами, в том числе на личном приеме. А также посещу три крупных события, которые проходят в регионе", — говорится в публикации.

Одним из ключевых мероприятий станет окружная стратегическая сессия "Семья на первом месте". Ее подготовил институт уполномоченных по правам ребенка.