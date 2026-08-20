20 Августа 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: Антон Михайлов

"РМК Экстрим" запустил бесплатные детские занятия в Екатеринбурге

В новом скейт-парке "РМК Экстрим" в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге стартовали бесплатные тренировки для детей по самокату, BMX, скейтборду, беговелу и роликам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в парке запустились две параллельные программы: интенсивная пятидневная смена для призёров соревнований Кубок "РМК Экстрим" и регулярные часовые занятия для всех желающих. Дети в возрасте от 2 до 16 лет улучшают свои навыки, осваивают новые трюки, а некоторые впервые пробуют свои силы в экстремальном спорте.

Занятия в скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

"Мы очень рады, что запустили экстрим-смену и экстрим-занятия. Это проект, которого родители и юные спортсмены ждали с самого открытия парка, и мы видели колоссальный спрос: заявки поступали почти каждый день. Для нас было принципиально важно не просто сделать тренировки доступными, но и обеспечить высокий уровень подготовки. Мы собрали профессиональный тренерский состав – это специалисты, которые умеют работать с детьми разного возраста. Наши тренеры находят индивидуальный подход к каждому ребёнку, помогают преодолевать страхи и ставят четкие, достижимые цели. Мы нацелены на результат, но главное для нас, чтобы каждый ребёнок чувствовал поддержку и уверенность в своих силах. Уверен, что эти занятия станут стартом для новых спортивных достижений и ярких эмоций", - отметил директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

Занятия в скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

В экстрим-смене от спортивного проекта Русской медной компании участвуют призёры Кубка "РМК Экстрим" в возрасте от 7 до 14 лет. За 5 дней интенсивных занятий, которые проходят с 17 по 21 августа в первую половину дня, участники смогут освоить самокат, BMX и скейт.

Программа каждого дня включает общую физическую подготовку, две полноценные тренировки, а также развлекательные мастер-классы и игры.

Занятия в скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

"Сегодня мы выучили с самокат-райдерами три новых трюка в тренинг-зоне и на асфальте. Все ребята молодцы. Группа у нас 10 человек, с каждым успеваем позаниматься индивидуально. Уже вижу прогресс у многих ребят", - рассказал тренер по самокату "Экстрим-смены" Лев Кузякин.

Занятия в скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

Параллельно в парке стартовали бесплатные экстрим-занятия для детей от 2 до 16 лет. Тренировки могут посещать все желающие независимо от уровня подготовки. Направления распределены по возрастам и зонам катания: беговел – для детей от 2 до 5 лет, скейтборд – для новичков от 5 лет на асфальте и для опытных райдеров от 7 лет в зоне "улица".

Занятия в скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

BMX – новичкам от 5 лет на асфальте и опытным от 10 лет в зоне "парк", самокат – новичкам от 6 лет в зоне "улица" и опытным от 10 лет в зоне "парк", а также ролики для новичков от 5 до 13 лет на асфальте. Юным спортсменам выдаётся полный комплект инвентаря и экипировки.

Теги: РМК Экстрим, занятия, дети, парк, Екатеринбург


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