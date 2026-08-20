Житель Омска подозревается в передаче Украине данных для атак на НПЗ

Житель Омска подозревается в передаче данных украинским спецслужбам для совершения атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, он сам установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию.

В прошлом году в отношении задержанного уже было возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска.

В июле полиция и ФСБ привлекли к административной ответственности нескольких жителей Омска. Эти люди выложили в социальные сети и мессенджеры фотографии и видеозаписи атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.